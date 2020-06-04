За минувшие сутки количество больных коронавирусом киевлян увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков.

Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

— На сегодня в столице уже 3 210 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет;

26 мужчин от 24 до 82 лет;

9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум — по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 15. В Подольском — 12 в Шевченковском районе — 10 случаев.

3 июня в Киеве зафиксировали 62 новых случая коронавируса, среди которых — 10 медиков. Выздоровели за сутки 38 человек.