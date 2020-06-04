Служба безопасности Украины не нарушает права человека, а информация о секретных тюрьмах, где издеваются над людьми, — пропаганда Российской Федерации.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов страны 4 июня и напомнил, что в Украине продолжается информационная война, из-за чего время от времени в инфопространстве появляются подобные сообщения.

— Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи…. Еще раз подчеркиваю — у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это фантазии российских пропагандистов, — заявил Иван Баканов.

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Кроме того, Иван Баканов подчеркнул, что с 2017 года СБУ активно сотрудничает с международными правозащитными организациями, и ее работу мониторят коллеги из-за границы.

С 2014 года Украина была втянута Российской Федерацией в гибридное противостояние. С тех пор на Востоке Украины проходят военные действия.

Кроме того, Россия ведет агрессивную информационную политику, она постоянно искажает информацию и распространяет фейки с помощью пропагандистских каналов.

Украинские правоохранители отслеживают подобную деятельность страны-агрессора и блокируют ее, в частности в феврале в Украину не пустили двух российских пропагандистов — писателя и журналистку.