4 июня полиция и Национальная гвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за массовых акций, которые запланированы на утро четверга.

Митинг запланирован, в том числе под зданием Кабинета министров.

Чтобы обеспечить безопасность и порядок в центр столицы были направлены сотрудники Нацполиции, военные Нацгвардии, кинологи, взрывотехники, а также полиция диалога.

Организаторы акции предупредили, что задействуют автомобильный транспорт. Из-за этого возможно придется ограничить движение.

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Полицейские призвали всех соблюдать нормы закона и ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

4 июня на 6.00 запланирована акция Промедлению доступной растаможки — Стоп. Активисты будут требовать от власти создать доступную процедуру растаможки автомобилей и проголосовать за нее в Верховной Раде.

Среди требований — прекратить ущемления украинцев, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе и “издевательства таможенников над украинцами на Закарпатье, которые приезжают с заработков из Европы”.