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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: почему увеличивается суточное количество больных

Увеличение суточного прироста больных коронавирусом в Украине связано со смягчением карантина и несоблюдением рекомендаций Минздрава.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— В противном случае у нас увеличивается риск заболевания. Мы два дня наблюдаем — вчера было 483 человека больных, сегодня антирекорд. Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усиливать карантин, — сообщил Степанов.

Он добавил, что после введения адаптивного карантина с 22 мая было понятно о возможном риске роста количества новых случаев заболевания.

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Степанов также призвал соблюдать социальную дистанцию, носить средства индивидуальной защиты и поддерживать личную гигиену, чтобы избежать заражения.

Правительство решило ослабить карантин с 5 июня. Так, это решение даст возможность проводить службы в церквях, отменит самоизоляцию для лиц старше 60 лет и разрешит кафе и ресторанам работать полноценно.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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