Мы “дожмем” банки: Зеленский пообещал снижение ставок по кредитам до 5-6%

Президент Владимир Зеленский обещает окончательно решить вопрос с банками о снижении ставок по кредитам до 5-6%.

— Кредиты мы додавим в любом случае. Их все равно сделаем для населения максимум до 5-6%. Это очень сложно, но мы будем двигаться в этом направлении, — сообщил глава государства во время встречи с представителями туристической сферы в Каменце-Подольском.

Он также отметил, что стоимость кредитов привязана к уровню учетной ставки Нацбанка. Сейчас она составляет 8%. Но Владимир Зеленский уточнил, что ее снижение скажется на удешевлении кредитов.

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Также Владимир Зеленский пообещал снизить ставки по кредитам до 3-5%.

В целом государство уже год работает над тем, чтобы украинцы могли легко брать в банках доступные кредиты. Во время пресс-конференции в мае Владимир Зеленский пообещал, что додавит для этого банковскую систему.

По его словам, банки будут не столь осторожными при выдаче средств населению.