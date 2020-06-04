Во Львовской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 85 человек.

Лабораторные центры во Львове провели 516 анализов, 85 из них показали позитивный результат. Из них 43 человека – жители Львова.

3 июня в области было зафиксировано 96 случаев коронавируса.

За все время пандемии в Украине во Львовской области заболели 1915 человек. 490 человек смогли побороть болезнь. От осложнений, вызванных коронавирусом, в области умерли 62 человека.

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В последнее время в области быстрыми темпами увеличивается количество случаев вируса. Львовская область стала новым эпицентром коронавируса в Украине.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что если показатели будут высокими, карантин могут усилить.

По его словам, сразу преодолеть вирус не получится, также большое количество анализов будет еще тестироваться.

Садовой отметил, что если заболеваемость превысит 23%, область обратится к правительству усилить карантинные меры.