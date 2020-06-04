Верховная Рада Украины назначила новых министров и внесла ряд изменений в Избирательный кодекс, в Минздраве объявили о новых правилах работы кафе и ресторанов, а в Минобразования раскритиковали отмену ГИА в Киеве — дайджест главных новостей за 4 июня 2020.

Новые назначения в Кабмине

Верховная Рада большинством голосов поддержала назначение новых вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишин и министра культуры Александра Ткаченко.

Стефанишина до назначения была генеральным директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина и советником в известной юридической компании, а Ткаченко, кроме того, что был нардепом от фракции Слуга народа, возглавлял холдинг 1 + 1 Media.

Читайте: Зеленский в кафе и возможно усиление ограничений: новости карантина 4 июня

Новые правила работы кафе и ресторанов

В рамках ослабление карантина в Украине, начиная с 5 июня, возобновится полноценная работа заведений общественного питания. Кафе, бары и рестораны смогут принимать посетителей не только на летних террасах, но и внутри помещений.

Однако сохранятся “карантинные” правила обслуживания — всем работникам перед началом смены измерять температуру, а рядом с местом выдачи заказов будет место для обработки рук антисептиком.

Минобразования об отмене ГИА в Киеве

В Министерстве образования назвали незаконным приказ Департамента образования и науки КГГА об увольнении выпускников от сдачи государственной итоговой аттестации.

Такую позицию министерство объясняет тем, что полномочиями увольнять учеников от аттестации не наделены ни органы местного самоуправления, ни МОН. Чиновники из Минобразования добавили, что позаботятся о регистрации приказа в Министерстве юстиции Украины.

Другие важные новости 4 июня 2020

Рада приняла ряд изменений в Избирательный кодекс. Отныне в Украине появится возможность использования электронного подсчета голосов, будет упрощена процедура и требования к документам, увеличатся санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, а все внеочередные выборы будут проводиться в один день — либо весной, либо осенью.

Силовики Нацполиции и СБУ провели обыски на юридическом факультете КНУ им. Тараса Шевченко. Причиной обысков стало получение взяток от студентов, в частности, речь идет о статье 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды).

В среду, 3 июня Владимир Зеленский нарушил карантин в кафе во время своей рабочей поездки в Хмельницкую область. Президент признался, что готов оплатить штраф, если факт нарушения будет доказан. Зеленский вместе со своей командой пил кофе внутри кафе, хотя официальное возобновление работы залов кафе состоится только 5 июня.

Киевская школа экономики прогнозирует возвращение более жесткого карантина в Украине. По данным эпидемиологической модели, распространение заболеваемости Covid-19 в Украине отвечает так называемым желтым и черным сценариям с умеренной или отсутствующей сезонностью.

Арсен Аваков рассказал о начале работы системы круглосуточного слежения за полицейскими Сustody Records. Внедрение этой системы связано с увеличением правонарушений со стороны правоохранителей.

Факты ICTV ежедневно публикуют проверенные новости и самое интересное, что происходит в Украине и мире. Главные события можно посмотреть в ленте новостей.