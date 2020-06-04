По состоянию на 9.00 в Украине зафиксировано 25 410 случаев коронавирусной болезни, за сутки Covid-19 обнаружили у 588 человек.
В то же время количество тех, кто выздоровел, превысило количество больных — за сутки излечилось 602 пациента. Летальных случаев — 12.
Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. — 1077 (677 выздоровели)
- Волынская обл. — 986 (294 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 957 (349 выздоровели)
- Донецкая обл. — 174 (109 выздоровели)
- Житомирская обл. — 833 (474 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1257 (524 выздоровели)
- Запорожская обл. — 469 (269 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1491 (887 выздоровели)
- г. Киев — 3210 (849 выздоровели)
- Киевская обл. — 1673 (472 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 526 (409 выздоровели)
- Луганская обл. — 51 (41 выздоровел)
- Львовская обл. — 1915 (490 выздоровели)
- Николаевская обл. — 295 (182 выздоровели)
- Одесская обл. — 933 (290 выздоровели)
- Полтавская обл. — 272 (253 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1905 (1019 выздоровели)
- Сумская обл. — 177 (147 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1220 (958 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1166 (471 выздоровел)
- Херсонская обл. — 179 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. — 497 (276 выздоровели)
- Черкасская обл. — 429 (327 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3481 (1051 выздоровел)
- Черниговская обл. — 238 (63 выздоровели).
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Всего в Украине 392 316 образцов исследованы методом ПЦР и 29 533 образца — методом ИФА.
В общем заболели 1 829 детей и 4 888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациента, из них 1 532 ребенка и 3 965 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 7 737 человек, из них 297 детей и 923 медика.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.
Среди выздоровевших, 2 634 медработника и 784 ребенка. 38 медиков умерли от осложнений Covid-19.
Подтвержденные случаи по полу: женщины — 58%; мужчины — 42%.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%;
- 18-29 лет — 11%;
- 30-49 лет — 35%;
- 50-69 лет — 37%;
- 70+ лет — 9%.
Индекс соблюдения самоизоляции:
- Львов — 34.61%;
- Ивано-Франковск — 33.09%;
- Черновцы — 30.43%;
- Ужгород — 27.78%;
- Тернополь — 23.23%.
Для сравнения, 3 июня в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавируса, при том, что до этого два дня подряд динамика спадала. Количество тех, кто выздоровел, было почти вдвое меньше сегодняшнего показателя — 362 человека.