По состоянию на 9.00 в Украине зафиксировано 25 410 случаев коронавирусной болезни, за сутки Covid-19 обнаружили у 588 человек.

В то же время количество тех, кто выздоровел, превысило количество больных — за сутки излечилось 602 пациента. Летальных случаев — 12.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 1077 (677 выздоровели)

Волынская обл. — 986 (294 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 957 (349 выздоровели)

Донецкая обл. — 174 (109 выздоровели)

Житомирская обл. — 833 (474 ​​выздоровели)

Закарпатская обл. — 1257 (524 выздоровели)

Запорожская обл. — 469 (269 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1491 (887 выздоровели)

г. Киев — 3210 (849 выздоровели)

Киевская обл. — 1673 (472 выздоровели)

Кировоградская обл. — 526 (409 выздоровели)

Луганская обл. — 51 (41 выздоровел)

Львовская обл. — 1915 (490 выздоровели)

Николаевская обл. — 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. — 933 (290 выздоровели)

Полтавская обл. — 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. — 1905 (1019 выздоровели)

Сумская обл. — 177 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1220 (958 выздоровели)

Харьковская обл. — 1166 (471 выздоровел)

Херсонская обл. — 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. — 497 (276 выздоровели)

Черкасская обл. — 429 (327 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3481 (1051 выздоровел)

Черниговская обл. — 238 (63 выздоровели).

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Всего в Украине 392 316 образцов исследованы методом ПЦР и 29 533 образца — методом ИФА.

В общем заболели 1 829 детей и 4 888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациента, из них 1 532 ребенка и 3 965 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 7 737 человек, из них 297 детей и 923 медика.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.

Среди выздоровевших, 2 634 медработника и 784 ребенка. 38 медиков умерли от осложнений Covid-19.

Подтвержденные случаи по полу: женщины — 58%; мужчины — 42%.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%;

18-29 лет — 11%;

30-49 лет — 35%;

50-69 лет — 37%;

70+ лет — 9%.

Индекс соблюдения самоизоляции:

Львов — 34.61%;

Ивано-Франковск — 33.09%;

Черновцы — 30.43%;

Ужгород — 27.78%;

Тернополь — 23.23%.

Для сравнения, 3 июня в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавируса, при том, что до этого два дня подряд динамика спадала. Количество тех, кто выздоровел, было почти вдвое меньше сегодняшнего показателя — 362 человека.