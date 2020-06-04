В Киеве по состоянию на 9.30 4 июня образовались 5-балльные пробки.

Существенно осложнено движение на мостах в направлении центра с левого берега. Северный мост практически не двигается. Только на этом участке дороги зафиксировано три ДТП.

Похожая ситуация и на мосту Метро. Здесь остановилось движение на участке от Дарницы и до Левобережной. На самом мосту усложнено движение из-за ремонта дороги.

Мост Патона и Южный двигаются в тянучке. На развязке с Выдубичами большая пробка.

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На Надднепрянском шосссе зафиксирована большая пробка и пять ДТП.

Центр столицы традиционно стоит на проспекте Победы, улицах Крещатик, Жилянской, Саксаганского и на Бессарабской площади.

1 июня в Киеве установили фото- и видеофиксацию нарушений ПДД. Теперь водителей будут штрафовать. Квитанции они будут получать по почте. Штрафы будут зависеть от того, насколько водитель превысил скорость. Если на 20 км/ч, тогда штраф составит 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Сейчас в Киеве работают 20 камер.

В МВД отчитались, что за два дня работы количество случаев превышений скорости уменьшилось на 40%.