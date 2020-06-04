В течение последних недель Украину всколыхнули несколько резонансных преступлений. От полицейских, которые избили и изнасиловали женщину, до масштабных перестрелок.

Создается впечатление, что во время ослабления карантина Украина начала возвращаться в 90-е годы.

Внимание приковано к действиям Нацполиции и МВД, перед которыми стоит задача скорейшего решения этой проблемы.

Факты ICTV рассказывают, возросла ли преступность в Украине и почему в стране увеличилось количество резонансных дел.

Статистика преступности

После введения карантина уровень преступности начал стремительно снижаться, что не удивительно, ведь большинство украинцев оставались дома, не желая подвергать себя опасности заражения коронавирусом.

Сейчас точной информации по снижению уровня преступности не публиковали, однако министр внутренних дел Арсен Аваков несколько раз отчитывался о состоянии дел в Украине.

По состоянию на 29 марта 2020 года уровень преступности по всем статьям снизился примерно на 30%. В то же время растет активность мошенников, что также неудивительно, ведь те, кто пытается нажиться на гражданах незаконным путем, всегда будут.

Во время заседания Кабинета министров в начале мая Аваков отчитался о еще большем снижении преступности. По его словам, количество разбоев снизилось на 30%, убийств на 36%, а больше всего уменьшился уровень нанесения тяжелых телесных повреждений — на 68%.

1 мая Офисе генерального прокурора заявили, что в Украине сохраняется тенденция к падению уровня и детской преступности.

— В общем, положительным является то, что в Украине в последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня преступности. В прошлом году такие преступления совершили около 4 тыс. несовершеннолетних, тогда как в 2018 году их было на 11% больше. Подавляющее большинство совершенных преступлений относится к категории корыстных, — сказала прокурор управления защиты прав детей и противодействия насилию Анна Замковая.

В комментарии Фактам ICTV эксперт Ассоциации УМДПЛ (украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов) Михаил Каменев заявил, что снижение преступности было прогнозируемым.

Такая ситуация была возможна хотя бы потому, что больше людей оставались дома, поэтому полицейским было и легче заметить подозрительную активность на улице.

Увеличение количества резонансных преступлений

Хотя уровень преступности и снижается, в последние недели жители Украины становились свидетелями многих резонансных преступлений.

Недавняя стрельба в Броварах стала настоящим шоком для жителей города. Она произошла из-за конфликта перевозчиков.

Можно сказать, что начался он еще 25 мая, когда в городе появилось несколько новых автобусных маршрутов. Его жители писали в соцсетях, что возле автобусов часто можно было увидеть молодых людей в спортивных костюмах. По их словам, эти лица препятствовали другим авто и общественному транспорту набирать пассажиров.

Примерно в 7.00 29 мая между перевозчиками начался конфликт, который перерос в масштабную стрельбу. Местные жители писали, что в ней принимали участие около 100 человек.

Многие из них передвигались небольшими группами, их действия были скоординированными. Полиция появилась на месте происшествия только в 8.00, после чего участники стрельбы начали бежать.

Розыск злоумышленников до сих пор продолжается. Так, 2 июня в МВД сообщили о задержании еще 13 участников стрельбы, среди которых был криминальный авторитет, известный под псевдонимами Журавль и Веха.

Еще одно резонансное происшествие — на рынке 7-й километр в Одессе. Вооруженные люди устроили стрельбу в магазине тканей, а также обстреляли авто, после чего начались разборки.

Незадолго до этого в селе Шабо жестоко убили двух предпринимателей.

Страшным событием является смерть народного депутата Валерия Давиденко. 23 мая его нашли с огнестрельным ранением в голову, которое стало для нардепа смертельным.

Возле тела нашли пистолет. Полиция сразу же начала расследование обстоятельств гибели Давиденко. По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, основная версия, которую сейчас рассматривают, — самоубийство.

Однако не все знакомые народного депутата согласны с версией о том, что он мог покончить с собой. Нардеп из группы Доверие Сергей Шахов заявил, что нужно расследовать происшествие как убийство.

— Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и нужно проводить расследование… Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался, — сказал Шахов.

Пока следователи не предоставили окончательного заключения по этому делу.

Изнасилование и пытки в полицейском отделении города Кагарлык шокировали украинцев. Двое правоохранителей, которые издевались над женщиной 1994 года рождения, уже на скамье подсудимых.

Жертва пыток недавно рассказала, что ее разговор с полицейскими и то, что они собирались делать, слышали и другие. Однако никто из сотрудников отделения не вмешался в ситуацию.

В Кагарлыкском отделении полиции проводят расследование происшествия. По результатам первого этапа уже уволили 10 сотрудников.

Почему возникла такая ситуация

По словам Каменева, указанные резонансные события, даже если их и стало больше, не сильно повлияют на статистику преступности в Украине.

— Статистика преступности в целом — это тысячи правонарушений. Эти несколько резонансных случаев не будут заметны в статистике. В то же время в целом снижение, конечно, произошло. Вопрос в том, будет ли преступность возвращаться на тот же уровень. В общем, преступность уменьшилась, но это не значит, что полиция работала лучше. Такие просто были условия в обществе, — рассказывает эксперт Ассоциации УМДПЛ.

Однако такого количества резонансных преступлений в течение небольшого промежутка времени в Украине уже давно не было. И общество обращает на них гораздо большее внимание, однако это, скорее всего, из-за того, что во время карантина не было многих других значительных новостей, кроме тех, которые касались карантина и пандемии.

— Сейчас, по моему мнению, общество после карантина, восстановления активности подхватило эту тему… После такого тревожно-спокойного периода касательно политических перипетий и резонансных событий наблюдается значительный взрыв активности… Все затихло, а сейчас все восстанавливается. В том числе, и старые конфликты. То есть те конфликты, которые могли бы быть растянуты на разные дни, сейчас концентрированы, — рассказывает представитель Ассоциации УМДПЛ.

То, что на такие события сейчас обращают внимание — это очень хорошо, ведь вместе с ними всплывают и проблемы, которые существуют в правоохранительных органах. В частности, некачественная кадровая политика при формировании тех или иных подразделений Нацполиции, отсутствие участия общественности в процессе.

То есть из-за последних резонансных преступлений общество увидело те проблемы, которые сейчас есть в правоохранительных органах. Но должен ли стоять вопрос о введении еще одной реформы?

Нужно понимать, что реформа должна быть направлена ​​на качество работы правоохранительных органов, а не на предупреждение убийств, стрельб, ограблений и т. д.

Сейчас мы видим, что стрельбу в Броварах отрабатывают достаточно эффективно, но у нас нет полной картины, чтобы на 100% оценить работу Нацполиции.

— Возможно, была проблема в реагировании. Но здесь важно понимать, были ли действительно зафиксированы эти вызовы, какая была на них реакция. Нужно посмотреть, сколько подобных случаев фиксируется. Если таких сообщений много, то и невозможно отреагировать эффективно на все… В то же время полиция что-то не досмотрела по своим оперативным каналам, если не знала о таких резонансных вещах, — считает Каменев.

Вопросы к Авакову

Конечно, такая череда событий привлекла внимание к деятельности главы МВД. На разговор с главой государства Авакова вызвали после стрельбы в Броварах.

Во время пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что считает главу МВД “мощным министром”. Но сейчас ясно, что и к нему возникают вопросы.

На встрече с Аваковым глава государства выражал свое недовольство действиями полиции в той ситуации и даже говорил о том, что создалось впечатление, будто Украина вернулась в 90-е.

Тогда министр пообещал, что примут соответствующие решения по ответственным кадрам Нацполиции в регионе.

— Почему выпустили такую ​​группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование необходимо, — сказал Аваков во время встречи с президентом.

Эксперт УМДПЛ считает, что именно вызов министра внутренних дел к главе государства способствовал тому, как в настоящее время ведется расследование стрельбы в Броварах.

— Этот “Дикий запад” в Броварах поразил президента, и он отреагировал, а Аваков после этого должен был дать указание работать на максимум, но нас интересует, чтобы полиция работала качественно всегда, а не только когда президент вызовет министра к себе, — говорит Каменев.

Однако ряд резонансных преступлений вызвал вопросы к главе МВД не только у Зеленского, но и парламента.

Народные депутаты начали собирать подписи за отставку министра, поскольку считают, что он не справляется со своими обязанностями. В то же время первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко предложил пригласить Авакова на заседание парламента 5 июня, чтобы заслушать его отчет о ситуации.

Однако у многих возникает вопрос: кто будет, если Авакова уволят? Трудно сказать, готовят ли ему вообще замену.

Главное сейчас — не менять министров, как перчатки, а найти путь преодоления проблем с бандитизмом, чтобы Украина действительно не вернулась в 90-е.

Владислав Бомбела