В Министерстве образования назвали недействительным приказ Департамента образования и науки об освобождении выпускников от сдачи государственной итоговой аттестации.

Он не подлежит исполнению, поскольку действующее законодательство не наделяет ни МОН, ни местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать учеников от аттестации, которая проходит в форме внешнего независимого оценивания.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 18 закона О среднем образовании, ученики должны получить документы об образовании после завершения обучения на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Читайте: 99 университетов без ВНО: новые правила для абитуриентов из Крыма и Донбасса

В министерстве также добавили, что соответствующий приказ Департамента нужно зарегистрировать в территориальном органе Министерства юстиции.

Поскольку нормативно-правовые акты вступают в силу и являются обязательными для выполнения после их государственной регистрации и официального опубликования.

Чтобы предотвратить распространение Covid-19 в Киеве, Департамент образования и науки столицы решил отменить государственную итоговую аттестацию для учеников 11 классов, которые завершают получение полного общего среднего образования.

Соответствующий приказ появился на сайте департамента 3 июня.

Со своей стороны мэр столицы Виталий Кличко призвал отказаться от ВНО выпускников, которые не планируют поступать в вузы.