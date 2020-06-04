Рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Ее назначение поддержали 255 народных депутатов.

— Важно сделать так, чтобы процесс европейской и евроатлантической интеграции происходил в первую очередь на основании национальных интересов Украины, — отметила Стефанишина, выступая с трибуны Рады.

Среди своих главных приоритетов на должности она видит защита национальных товаров, товаропроизводителя и экономической безопасности.

Она отметила, что это нужно предусмотреть при внесении изменений в Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в 2021 году.

Ольга Стефанишина родилась в 1985 году. В 2008 году она окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности международного юриста, переводчика с английского языка.

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В 2016 году Стефанишина в Одесском национальном университете получила квалификацию специалиста по финансам и кредиту.

В Правительственном офисе по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина работала директором с марта по декабрь 2017 года.

4 июня во время пленарного заседания Верховная Рада Украины поддержала увольнение Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

3 июня в парламенте зарегистрировали проект постановления об назначении на эту должность Ольги Стефанишиной.

Известно, что Вадима Пристайко хотят назначить послом Украины в Великобритании.