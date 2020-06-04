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Факты / Украина

В Украине могут усилить карантин — Минздрав

Министерство здравоохранения будет рекомендовать вводить дополнительные карантинные меры в случае роста количества заболевших Covid-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Чтобы снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава.

Иначе мы можем видеть увеличение количества заболевших. Минздрав тогда будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер, — сказал он.

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Министр подчеркнул, что вводя адаптивный карантин, Минздрав предполагал, что будет рост количества заболевших, но в настоящее время ситуацию полностью контролируют.

Максим Степанов также отметил важность соблюдения всех рекомендаций Минздрава.

Новый этап ослабления карантина наступит 5 июня. Кабмин разрешил работу заведений в полной мере, но с соблюдением всех норм.

Также разрешили проведение религиозных мероприятий и работу учреждений для отдыха и оздоровления детей.

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