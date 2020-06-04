В Украине согласовали еще 41 место для 58 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Их установят в 12 областях.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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— Еще 220 комплексов автоматической фиксации (КАФ) будут установлены на дорогах Украины в местах с высокой концентрацией ДТП. Согласовано 41 место для 58 камер, — написал Криклий.

Список областей, где будут установлены комплексы:

Винницкая область — 2;

Волынская — 1;

Житомирская — 1;

Закарпатская — 2;

Запорожская — 2;

Харьковская — 2;

Черкасская — 2;

Ровенская — 1;

Тернопольская — 2;

Одесская — 3;

Ивано-Франковская — 2;

Львовская — 21.

Также он отмечает, что Укрпочта уже получила первую партию штрафов для нарушителей — 2 400 административных постановлений.

Министр также отметил, что за два дня от начала запуска системы автоматической автофиксации нарушений ПДД количество превышений разрешенной скорости в Киеве и в Киевской области снизилось почти на 40%.

С 1 июня в Киеве и области запустили фото- и видеофиксацию нарушений правил дорожного движения. Заработали 50 камер, которые фиксируют правонарушения в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Сейчас штрафуют только за превышение скорости, если водитель автомобиля ехал на 20 км быстрее допустимой нормы. Позже камеры будут фиксировать проезд на красный свет и движение полосой общественного транспорта.

Сумма штрафа за превышение скорости в 20 км/ч составит 255 грн, в 50 км/ч — 510 грн. Если правонарушение будет уплачено за 10 банковских дней с момента получения, штраф уменьшится на 50%.