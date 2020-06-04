На Троицу 7 июня в Украине будет теплая погода. Но в некоторых регионах прогнозируют дожди и грозы.

В частности, дожди будут во всех западных областях, особенно в Карпатах. В то же время, температура воздуха составит до +25°С.

Не будет осадков только на востоке и юге. Здесь температура поднимется до +28-29°С.

На севере и в Киеве ожидаются дожди и +26°С. В частности, осадки прогнозируют в Черниговской и Сумской областях.

Читайте: Жара немного задержится: прогноз погоды в Украине на лето 2020

В центре дожди пройдут в Черкасской и Кировоградской областях, температура до +26°С.

На побережье Черного и Азовского моря возможна переменная облачность и +28°С.

Погода на июнь

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне +22°С, что на градус выше традиционных многолетних значений. В то же время Украину будут накрывать дожди и грозы.

В середине июня ожидается потепление и низкая вероятность дождей. В большинстве областей будет до +24°С. Будут резкие изменения погоды и даже заморозки — от 0°С до +3°С в северных, западных и восточных областях, до -5°С мороза в Карпатах.