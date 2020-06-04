Украина 4 июня побила антирекорд по количеству новых больных коронавирусом за сутки — 588 положительных тестов, общее количество инфицированных составляет 25 411.

В то же время есть рекорд по пациентам, выздоровевшим за день. Таких 602, а в целом справились с Сovid-19 11 042 человека.

От осложнений за сутки умерли 12 больных, поэтому уже 747 летальных случаев с начала эпидемии.

Львовская область второй день подряд лидер по количеству новых больных (85), на втором Киев с 77 подтвержденными случаями и замыкает тройку Житомирская область — 53.

В ВСУ динамика также не идет на спад — за день 10 военных заболели. Такое же количество было и за прошлые сутки.

Готовность областей к ослаблению карантина

Статистика свидетельствует о том, что с каждым днем ситуация в регионах ухудшается.

Сейчас Киев и уже восемь областей — Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Днепропетровская, Донецкая и Луганская — не соответствуют критериям Минздрава по ослаблению карантина.

Минздрав может усилить карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет рекомендовать вводить дополнительные карантинные меры, если и дальше будет расти количество больных Covid-19.

5 июня в рамках ослабления карантина в Украине возобновят внутренние авиарейсы, а с 15 числа — международное авиасообщение. Поэтому в Минздраве обещают в ближайшее время предоставить перечень рекомендаций по работе аэропортов в условиях смягчения карантина.

Над этим правилам работают специалисты Госавиаслужбы. Они будут учитывать опыт европейских экспертов и стран, где открыто авиасообщение.

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С пятницы, 5 июня, также разрешены богослужения в церквях с определенными ограничениями, откроются учреждения для отдыха и оздоровления детей, залы кафе и ресторанов, отменена самоизоляция для людей за 60.

Кафе еще не открылись, но президент Владимир Зеленский уже пил кофе с чиновниками в заведении общественного питания во время рабочей поездки в Хмельницкую область. Они не соблюдали дистанцию и были без масок. Поэтому всем может грозить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина.