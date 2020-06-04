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Факты / Украина

Земельная реформа: Малюська представил защиту от “взрыва рейдерства”

Обязательная двухфакторная идентификация, которую должны будут проходить нотариусы и государственные регистраторы, поможет предотвратить рейдерство после запуска земельной реформы.

Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Mobile-ID нотариусы и регистраторы получат в течение следующих двух месяцев, после чего каждое свое действие они будут подтверждать двойной идентификацией, добавил министр.

Малюська также сообщил об очистке рядов госрегистраторов от “наиболее одиозных персонажей”.

— Мы их выбросили с рынка, — сказал глава ведомства.

Министр объяснил, что за год в Украине заработал механизм санкций, который позволяет отключать от реестров недобросовестных нотариусов и государственных регистраторов.

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Земельная реформа

31 марта Верховная Рада открыла рынок земли голосами 259 народных депутатов.

Согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, с 1 июля 2021 года в стране будет отменено действие моратория на продажу аграрной земли.

Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Инициативы Малюськи

Под руководством Дениса Малюськи появилась инновация, которая вызвала резонанс в обществе. В рамках экспериментального проекта Минюст создал платные камеры в СИЗО. Для того, чтобы получить лучшие условия, арестованные должны заплатить от 1 тыс. грн в сутки до 4 тыс. грн в месяц.

Власти планируют пустить эти средства на ремонт бесплатных камер, объяснил Малюська.

Также Минюст планирует построить новые здания СИЗО на окраинах городов, заменив ими старые здания следственных изоляторов в центральных частях городов.

Источник: Радио Свобода

Фото: Dreamstime

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