Обязательная двухфакторная идентификация, которую должны будут проходить нотариусы и государственные регистраторы, поможет предотвратить рейдерство после запуска земельной реформы.
Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.
Mobile-ID нотариусы и регистраторы получат в течение следующих двух месяцев, после чего каждое свое действие они будут подтверждать двойной идентификацией, добавил министр.
Малюська также сообщил об очистке рядов госрегистраторов от “наиболее одиозных персонажей”.
— Мы их выбросили с рынка, — сказал глава ведомства.
Министр объяснил, что за год в Украине заработал механизм санкций, который позволяет отключать от реестров недобросовестных нотариусов и государственных регистраторов.
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Земельная реформа
31 марта Верховная Рада открыла рынок земли голосами 259 народных депутатов.
Согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, с 1 июля 2021 года в стране будет отменено действие моратория на продажу аграрной земли.
Открытие рынка земли было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Инициативы Малюськи
Под руководством Дениса Малюськи появилась инновация, которая вызвала резонанс в обществе. В рамках экспериментального проекта Минюст создал платные камеры в СИЗО. Для того, чтобы получить лучшие условия, арестованные должны заплатить от 1 тыс. грн в сутки до 4 тыс. грн в месяц.
Власти планируют пустить эти средства на ремонт бесплатных камер, объяснил Малюська.
Также Минюст планирует построить новые здания СИЗО на окраинах городов, заменив ими старые здания следственных изоляторов в центральных частях городов.