В Киеве по состоянию на 16.30 5 июня образовались 8-балльные пробки.

Самая сложная ситуация сложилась в центре и на выезде из города. Все мосты свободны для движения в обе стороны. Только на Северном мосту небольшая пробка в сторону центра.

Также в столице фиксируется большое количество аварий. Сейчас в Киеве произошло около 25 ДТП. Пять — на проспекте Победы, поэтому этот участок дороги стоит в большой пробке.

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В центре стоит бульвар Шевченко в обе стороны и улицы Жилянская, Крещатик, Сечевых Стрельцов, Тургеневская и Михайловская.

Большая пробка зафиксирована от станции метро Демеевская до Голосеевской.

Также серьезно стоит Кольцевая дорога в районе Теремков и вокруг этого участка.

В начале июня в Киеве установили камеры, которые фиксируют нарушения ПДД, а именно превышение скорости. Водители будут получать квитанции со штрафами по почте. Цифры будут зависеть от того, насколько превышена скорость. Если на 20 км/ч, тогда 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Сейчас в столице установлены 20 камер.

В МВД сообщают, что с начала работы количество случаев превышений скорости уменьшилось на 40%.