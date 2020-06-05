В Киеве коронавирус обнаружили у директора школы №197.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Вчера в департамент образования поступила информация о подтвержденном случае заболевания коронавирусом у директора столичной школы №197. Ее госпитализировали в больницу.

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В этой школе работают более 120 учителей, руководителей кружков и технических работников. А накануне директор посещала районное управление образования. А также общалась с руководителями шести других школ.

— Три школы являются местами проведения ВНО по нескольким предметам каждая. Представители Госпродпотребслужбы проверяют учебные заведения и управления образования для установления круга контактных лиц. Все, кто имел контакт с больным, должны находиться на самоизоляции, — подчеркнул Кличко.

Всего за минувшие сутки в Киеве зафиксировали 82 случая коронавируса, из которых 14 — медиков. Также умерло 4 человека, а выписаны 27 пациентов.

Это уже третий день подряд, когда в столице резко увеличивается суточное количество больных Covid-19. Поэтому Киев пока не будет открывать рестораны и бассейны для посетителей.