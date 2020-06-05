Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 5 июня 2020 года. $1 сегодня можно купить дешевле на 6 копеек, чем в предыдущий день.

Официальный курс гривны к доллару НБУ установлен на уровне 26,69 грн/$1.

При этом евро подорожало на 3 копейки и добралось до уровня 29,99 грн/€1.

Курс валют в Украине от НБУ на 05.06:

$1 — 26,69 грн;

€1 — 29,99 грн;

1 польский злотый — 6,7665 грн;

10 российских рублей — 3,8557 грн.

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Есть ли предпосылки для укрепления гривны

Серьезного укрепления украинской валюты в 2020 году, согласно прогнозу Министерства финансов, ожидать не стоит.

Экономическая ситуация в Украине и мире играет не на пользу курсу гривны, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Экперты прогнозируют, что лето для гривны пройдет стабильно, и курс в 27 грн/1$ будет привычным для украинской валюты до сентября, когда уже могут начаться более сильные колебания.