PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар ослабел, евро – почти 30 грн: курс валют на 5 июня

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 5 июня 2020 года. $1 сегодня можно купить дешевле на 6 копеек, чем в предыдущий день.

Официальный курс гривны к доллару НБУ установлен на уровне 26,69 грн/$1.

При этом евро подорожало на 3 копейки и добралось до уровня 29,99 грн/€1.

Курс валют в Украине от НБУ на 05.06:

  • $1 — 26,69 грн;
  • €1 — 29,99 грн;
  • 1 польский злотый — 6,7665 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8557 грн.

ЧитайтеМонета 10 грн вышла в обращение 3 июня: как выглядит и надо менять

Есть ли предпосылки для укрепления гривны

Серьезного укрепления украинской валюты в 2020 году, согласно прогнозу Министерства финансов, ожидать не стоит.

Экономическая ситуация в Украине и мире играет не на пользу курсу гривны, отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Экперты прогнозируют, что лето для гривны пройдет стабильно, и курс в 27 грн/1$ будет привычным для украинской валюты до сентября, когда уже могут начаться более сильные колебания.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка