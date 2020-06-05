Строительство ветки метро на Троещину начнут после открытия Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на мосту обустроят шесть полос для автомобильного движения и две железнодорожных колии для метро.

— Продолжают работу и в направлении Троещины. Там заканчивают бетонирование проезжей части над Русановскими садами. Также уже установили опоры над железнодорожным проездом. Дальше — будут делать съезд с моста на Левом берегу, — отметил мэр столицы.

По словам Виталия Кличко, автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостом откроют уже к концу этого года.

— После этого город начнет строительство новой ветки метро на Троещину, — отметил мэр.

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Метро на Троещину

16 декабря 2019 года на международном форуме Будущее Киева презентовали идею генплана. Она предусматривает сохранение культурного наследия, развитие парковок, развитие общественного транспорта и запуск метро на Троещину.

В планах властей построить три новых моста. От идеи расширения столицы за счет области отказались, зато уплотнят застройку города. На участках старых заводов и фабрик строить жилые комплексы и социальную инфраструктуру.

Обязательно будут строить не только жилье, но и школы и садики. Хрущевки будут или сносить, или капитально ремонтировать. Правда все это пока только идеи, дальше будет обсуждение на уровне экспертов и общественности