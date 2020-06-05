По состоянию на 5 июня в Киеве зафиксировали 3 292 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 82 человек заболели Covid-19, среди них — 14 медиков.

За период пандемии в столице 73 людей умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

7 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

28 мужчин от 22 до 77 лет;

5 девочек в возрасте от 7 месяцев до 14 лет и 2 мальчика, которым 9 и 10 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 451 больных;

Шевченковский район — 226 больных;

Соломенский район — 293 больных;

Днепровский район — 334 больных;

Святошинский район — 255 больной;

Деснянский район — 374 больных;

Подольский район — 217 больных;

Голосеевский район — 257 больных;

Оболонский район — 246 больной;

Дарницкий район — 639 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 5 июня в Украине зафиксировали 553 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 25 963 человек. Из них 762 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 372 человек.