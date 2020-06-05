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Факты / Украина

Почти 26 тыс.: за сутки в Украине прибавилось 553 больных коронавирусом

Коронавирусом в Украине на 5 июня 2020 года заразились 25 963 человека. За последние сутки наблюдается незначительная положительная динамика – 553 новых больных, в том числе 30 детей и 75 медработников.

Выздоровели за день еще 330 украинцев, в целом — 11 372 пациента.

К сожалению, зафиксировано 15 летальных случаев, поэтому количество жертв Covid-19 выросла до 762.

Антилидеры сегодня — Киев, где 88 больных в сутки, Львовская (73) и Ровенская области (57).

Среди больных больше всего женщин — 58%, соответственно остальные 42% — это мужчины.

Ситуация с заражением коронавирусом в областях:

  • Винницкая область — 1093;
  • Волынская область — 1008;
  • Днепропетровская область — 960;
  • Донецкая область — 195;
  • Житомирская область — 855;
  • Закарпатская область — 1280;
  • Запорожская область — 477;
  • Ивано-Франковская область — 1507;
  • Кировоградская область — 538;
  • Киев — 3292;
  • Киевская область — 1711;
  • Львовская область — 1988;
  • Луганская область — 51;
  • Николаевская область — 307;
  • Одесская область — 969;
  • Полтавская область — 272;
  • Ровенская область — 1962;
  • Сумская область — 188;
  • Тернопольская область — 1233;
  • Харьковская область — 1196;
  • Херсонская область — 179;
  • Хмельницкая область — 501;
  • Черновицкая область — 3519;
  • Черкасская область — 432;
  • Черниговская область — 250.

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Коронавірус в Україні

Также, по данным Минздрава, за сутки проведено 16 793 тестирования, из которых 11 142 — методом ПЦР и 5 651 -методом ИФА.

В целом проведено уже 403 551 тестирование методом ПЦР.

Если брать по возрастной группе, то вирус больше всего поражает людей 50-69 лет (37%) и 30-49 лет (35%), людей 70+ только 9%.

Соблюдение самоизоляции в регионах:

  • Черновцы – 30,43%;
  • Ивано-Франковск — 16,79%;
  • Львов — 16,28%;
  • Ужгород — 15,39%;
  • Тернополь — 9,83%.

За прошедшие сутки 4 июня в Украине был антирекорд по количеству новых случаев Covid-19 — 588 человек. В то же время были положительные цифры по пациентам, поборовшим болезнь. Таких – 602.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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