Коронавирусом в Украине на 5 июня 2020 года заразились 25 963 человека. За последние сутки наблюдается незначительная положительная динамика – 553 новых больных, в том числе 30 детей и 75 медработников.

Выздоровели за день еще 330 украинцев, в целом — 11 372 пациента.

К сожалению, зафиксировано 15 летальных случаев, поэтому количество жертв Covid-19 выросла до 762.

Антилидеры сегодня — Киев, где 88 больных в сутки, Львовская (73) и Ровенская области (57).

Среди больных больше всего женщин — 58%, соответственно остальные 42% — это мужчины.

Ситуация с заражением коронавирусом в областях:

Винницкая область — 1093;

Волынская область — 1008;

Днепропетровская область — 960;

Донецкая область — 195;

Житомирская область — 855;

Закарпатская область — 1280;

Запорожская область — 477;

Ивано-Франковская область — 1507;

Кировоградская область — 538;

Киев — 3292;

Киевская область — 1711;

Львовская область — 1988;

Луганская область — 51;

Николаевская область — 307;

Одесская область — 969;

Полтавская область — 272;

Ровенская область — 1962;

Сумская область — 188;

Тернопольская область — 1233;

Харьковская область — 1196;

Херсонская область — 179;

Хмельницкая область — 501;

Черновицкая область — 3519;

Черкасская область — 432;

Черниговская область — 250.

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Также, по данным Минздрава, за сутки проведено 16 793 тестирования, из которых 11 142 — методом ПЦР и 5 651 -методом ИФА.

В целом проведено уже 403 551 тестирование методом ПЦР.

Если брать по возрастной группе, то вирус больше всего поражает людей 50-69 лет (37%) и 30-49 лет (35%), людей 70+ только 9%.

Соблюдение самоизоляции в регионах:

Черновцы – 30,43%;

Ивано-Франковск — 16,79%;

Львов — 16,28%;

Ужгород — 15,39%;

Тернополь — 9,83%.

За прошедшие сутки 4 июня в Украине был антирекорд по количеству новых случаев Covid-19 — 588 человек. В то же время были положительные цифры по пациентам, поборовшим болезнь. Таких – 602.