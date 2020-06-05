Коронавирусом в Украине на 5 июня 2020 года заразились 25 963 человека. За последние сутки наблюдается незначительная положительная динамика – 553 новых больных, в том числе 30 детей и 75 медработников.
Выздоровели за день еще 330 украинцев, в целом — 11 372 пациента.
К сожалению, зафиксировано 15 летальных случаев, поэтому количество жертв Covid-19 выросла до 762.
Антилидеры сегодня — Киев, где 88 больных в сутки, Львовская (73) и Ровенская области (57).
Среди больных больше всего женщин — 58%, соответственно остальные 42% — это мужчины.
Ситуация с заражением коронавирусом в областях:
- Винницкая область — 1093;
- Волынская область — 1008;
- Днепропетровская область — 960;
- Донецкая область — 195;
- Житомирская область — 855;
- Закарпатская область — 1280;
- Запорожская область — 477;
- Ивано-Франковская область — 1507;
- Кировоградская область — 538;
- Киев — 3292;
- Киевская область — 1711;
- Львовская область — 1988;
- Луганская область — 51;
- Николаевская область — 307;
- Одесская область — 969;
- Полтавская область — 272;
- Ровенская область — 1962;
- Сумская область — 188;
- Тернопольская область — 1233;
- Харьковская область — 1196;
- Херсонская область — 179;
- Хмельницкая область — 501;
- Черновицкая область — 3519;
- Черкасская область — 432;
- Черниговская область — 250.
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Также, по данным Минздрава, за сутки проведено 16 793 тестирования, из которых 11 142 — методом ПЦР и 5 651 -методом ИФА.
В целом проведено уже 403 551 тестирование методом ПЦР.
Если брать по возрастной группе, то вирус больше всего поражает людей 50-69 лет (37%) и 30-49 лет (35%), людей 70+ только 9%.
Соблюдение самоизоляции в регионах:
- Черновцы – 30,43%;
- Ивано-Франковск — 16,79%;
- Львов — 16,28%;
- Ужгород — 15,39%;
- Тернополь — 9,83%.
За прошедшие сутки 4 июня в Украине был антирекорд по количеству новых случаев Covid-19 — 588 человек. В то же время были положительные цифры по пациентам, поборовшим болезнь. Таких – 602.