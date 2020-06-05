Погода сегодня, 5 июня, будет местами дождливой, воздух прогреется до +27°.

На востоке осадков практически не будет, температура ночью до +12°, днем будет до +24°.

Переменная облачность встретит жителей южных регионов. Ночью температура до +14°, днем до +25°.

На западе страны ожидаются дожди. Температура ночью до +14°, днем воздух прогреется до +27°.

Осадки не обойдут и северные территории Украины. Здесь температура ночью будет до +14°, днем до +22°.

В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +26°.

Погода в Киеве 5 июня будет дождливой, температура днем до +22°, вечером — до +21°.

Читайте: Какой будет погода в Украине на Троицу

Прогноз погоды на июнь

В июне погода в Украине будет временами очень жаркой, а порой даже морозной. До -5° температура может опуститься в первый месяц лета в Карпатах, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне +22°. Максимально температура может прогреться до 39° тепла, говорят синоптики.

Не обойдется без осадков, по сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града.