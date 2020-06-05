Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков просит депутатов не обвинять всю полицию из-за нескольких негодяев, причастных к скандалу в Кагарлыке.

— МВД и Нацполиция является отражением… украинского общества. Принципиально, как система реагирует на это. Врадиевку пытались скрыть, мы не прикрываем ничего, — сказал министр во время выступления в Раде.

Аваков напомнил, что расследованием инцидента занимается Государственное бюро расследований, полиция проводит внутреннее расследование, а само отделение полиции расформировано.

— По итогам анализа этого инцидента… приняты решения… во всех подразделениях полиции… будет введена полная фиксация следственных действий в отделениях полиции, — рассказал он.

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Также Аваков попросил не обвинять всю полицию из-за нескольких людей.

— Обращаюсь к вам не обвинять весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев, — подчеркнул глава МВД.

24 мая 26-летняя девушка пришла в больницу и заявила, что ее избили и изнасиловали в отделении полиции Кагарлыка. Двоих полицейских задержали и объявили о подозрении.

Подробнее о хронологии событий в Кагарлыке, читайте в нашем материале.