PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Смягчения не будет. Львовщина продлила карантин до 12 июня

Карантин в Львовской области решили продлить до 12 июня.

Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании в пятницу.

В регионе превышен показатель инцидентности заболеваний коронавирусом.

— Наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет, — говорит председатель ОГА Максим Козицкий.

Читайте: Львов может усилить карантин — Садовый назвал условия

Под запретом:

  • работа междугороднего транспорта;
  • детсадов;
  • гостиниц;
  • спортивных заведений.

Дополнительно во Львове завтра усиливают контроль за выполнением условий карантина: с 9.00 будут работать мониторинговые группы, которые будут проверять учреждения и транспорт.

В то же время комиссия разрешила:

  • госпитализацию призывников, по направлению врачебной комиссии с целью обеспечения призыва;
  • перевозки легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до пяти человек без учета детей из одной семьи.

Где не смягчают карантин

По данным анализа Минздрава, 8 областей Украины и город Киев не дотягивают до критериев ослабление карантина.

В Киеве, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель заболеваемости за неделю.

Для того, чтобы перейти на новый этап ослабления карантина, области должны проходить по трем критериям — инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения и охвата тестированием.

Источник: ЛОГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка