Карантин в Львовской области решили продлить до 12 июня.
Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании в пятницу.
В регионе превышен показатель инцидентности заболеваний коронавирусом.
— Наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет, — говорит председатель ОГА Максим Козицкий.
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Под запретом:
- работа междугороднего транспорта;
- детсадов;
- гостиниц;
- спортивных заведений.
Дополнительно во Львове завтра усиливают контроль за выполнением условий карантина: с 9.00 будут работать мониторинговые группы, которые будут проверять учреждения и транспорт.
В то же время комиссия разрешила:
- госпитализацию призывников, по направлению врачебной комиссии с целью обеспечения призыва;
- перевозки легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до пяти человек без учета детей из одной семьи.
Где не смягчают карантин
По данным анализа Минздрава, 8 областей Украины и город Киев не дотягивают до критериев ослабление карантина.
В Киеве, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель заболеваемости за неделю.
Для того, чтобы перейти на новый этап ослабления карантина, области должны проходить по трем критериям — инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения и охвата тестированием.
Источник: ЛОГА