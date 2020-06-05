Карантин в Львовской области решили продлить до 12 июня.

Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании в пятницу.

В регионе превышен показатель инцидентности заболеваний коронавирусом.

— Наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет, — говорит председатель ОГА Максим Козицкий.

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Под запретом:

работа междугороднего транспорта;

детсадов;

гостиниц;

спортивных заведений.

Дополнительно во Львове завтра усиливают контроль за выполнением условий карантина: с 9.00 будут работать мониторинговые группы, которые будут проверять учреждения и транспорт.

В то же время комиссия разрешила:

госпитализацию призывников, по направлению врачебной комиссии с целью обеспечения призыва;

перевозки легковыми автомобилями с количеством пассажиров, включая водителя, до пяти человек без учета детей из одной семьи.

Где не смягчают карантин

По данным анализа Минздрава, 8 областей Украины и город Киев не дотягивают до критериев ослабление карантина.

В Киеве, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель заболеваемости за неделю.

Для того, чтобы перейти на новый этап ослабления карантина, области должны проходить по трем критериям — инцидентность, загруженность коек в учреждениях здравоохранения и охвата тестированием.

Источник: ЛОГА