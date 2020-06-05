В Киеве водитель маршрутки, лишенный прав на 10 лет, возил пассажиров

Киевские патрульные остановили водителя маршрутки, который нарушил правила дорожного движения, был без водительского удостоверения, а до этого его трижды штрафовали за вождение в нетрезвом виде.

Мужчина, который управлял маршрутным автобусом, два раза проехал на желтый сигнал светофора на улице Мельникова в Киеве. Во время общения с нарушителем ПДД полиция обнаружила отсутствие удостоверения и историю с нарушениями.

— Водитель уже трижды подвергался взысканию за нетрезвое вождение. В 2019 году Дарницкий суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 10 лет и назначил штраф в 40 800 грн, — отчитывается пресс-служба патрульной полиции Киева.

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За управление без водительского удостоверения полиция составила постановление по ч. 4. ст. 126 КУоАП. Кроме того, к ответственности привлекут лиц, допустивших нарушителя на маршрут.

В Украине продолжается внедрение системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В стране установили камеры видеонаблюдения, которые начали работу июня.

Кроме того, с 3 июня заработало мобильное приложение Штрафы ПДД, который позволяет оплатить штраф онлайн.

Также законодатели начали бороться с пешеходами-нарушителями. Нардепы в первом чтении поддержали законопроект об усилении ответственности пешеходов.