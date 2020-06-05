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Факты / Украина

В Киеве растет число новых случаев Covid-19, за сутки — 82 больных

Статистика СНБО по коронавирусу свидетельствует, что за прошедшие сутки в Киеве было инфицировано еще 82 человека.

По состоянию на 5 июня общее количество подтвержденных случаев Covid-19 в столице возросло до 3 292 человек.

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Всего умерло 73 человека, а 876 пациентов полностью выздоровели.

За сутки умерло 4 человека, излечилось — 27 человек.

Для сравнения, коронавирус в Киеве 4 июня обнаружили у 77 человек, среди которых — 15 медиков. Это уже третий день, когда наблюдается резкий рост суточных больных.

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