Нацполиция разоблачила преступную схему присвоения государственных средств, которые выделяли на строительство амбулаторий. Среди причастных были должностные лица одного из министерств, областных администраций и коммерческих структур.

Известно, что по результатам конкурсных торгов между областными администрациями и обществами был заключен договор на общую сумму более 382 млн грн. Строительные работы должны были проводиться в Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях.

Чтобы присвоить средства, в официальные документы по количеству привлеченных специалистов, количеству и качеству строительных материалов вносили недостоверные данные. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участниками преступной схемы.

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В шести областях чиновники воровали деньги на строительство амбулаторий — МВД / 3 фотографии

На самом деле все работы выполнялись жителями местных сел, которые использовали некачественные, значительно более дешевые материалы.

Также полицейские выяснили, что работники министерства заранее разработали проекты строительства амбулаторий в значительно большем количестве, чем было нужно.

Сейчас уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Должностных лиц уже не впервые уличают в подобных преступлениях. Так, зимой чиновники в Конча-Заспе обворовали страну на 1 млрд грн. Они присвоили себе элитные земли в Киевской области.