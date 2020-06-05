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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина прошла кризисный этап в экономике — Марченко

Украина прошла кризисный этап в экономике, поэтому в Минфине ожидают, что госбюджет на 2020 год будет выполнен.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил министр финансов Сергей Марченко.

— Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь будет больше в плане наполнений бюджета.

Кроме того, он отметил, что у Украины есть возможность поднять экономическую динамику до конца 2020 года.

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Также Сергей Марченко добавил, что в мае Министерство финансов зафиксировало выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.

В целом украинская экономика встретила коронавирусный кризис в удовлетворительном состоянии. Такую оценку дало американское издание The Banker.

Благодаря темпам ее роста в 2014-15 годах можно надеяться на успешное преодоление последствий глобального кризиса.

Однако все же базовым сценарием кризиса в Укране рассматривают рецессию в 2020 году и восстановление экономики в 2021 году.

Фото: Минфин

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