Украинский язык в музеях ЕС: Зеленский рассказал об успехах первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская перезапустила проект популяризации украинского языка. Теперь украиноязычный аудиогид появится в художественной галерее Альбертина в Австрии.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

— Теперь украинцы смогут услышать родной язык на музейных экспозициях От Моне до Пикассо, во время экскурсии по залам дворца, построенного в духе эпохи Габсбургов, а также на предстоящей выставке произведений, где будут представлены работы Ван Гога, Сезанна, Годлера, — написал президент.

Зеленский считает, что появление украинского языка в европейских музеях является самым красивым способом популяризации языка в мире.

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Президент отметил, что Альбертина – это только начало и скоро украинский язык можно будет услышать и в других музеях.

— Вдохновения тебе, моя любимая, — пожелал Зеленский супруге.

В сентябре 2019 года Зеленская заявила, что скоро в крупнейших музеях мира украинцы буду слушать экскурсии на родном языке. После этого первая леди занялась реализацией предложенного проекта.

Также в январе Зеленская вошла в совет музея Мыстецький арсенал. Президент подписал указ, которым обновил состав совета по вопросам развития музейного комплекса.