Верховная Рада приняла закон, который усиливает ответственность за отказ выполнения законных требований народных депутатов и препятствования их деятельности.

Также норма закона распространяется на членов Счетной палаты и депутатов местных советов.

За принятие законопроекта №3354 проголосовали 329 народных избранников.

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Закон Об усилении ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета определяет новые рамки ответственности для должностных лиц, которые коммуницируют с депутатами.

Так, при отсутствии или неточности в ответе на депутатский запрос или обращение возможно наложение штрафа от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторный инцидент в течение года будет означать штраф от 500 до 700 необлагаемых минимумов.

Отказ выполнения законных требований членов Счетной палаты или препятствование их работы может обойтись нарушителю в штраф размером от 200 до 350 необлагаемых минимумов, за повторный инцидент — уже от 350 до 600 необлагаемых минимумов.

Отказ подчиняться законным требованиям депутата местного совета будет наказываться серьезнее: речь идет о штрафе от 1 тыс до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или даже арест на срок до шести месяцев. Если следствие выявит более серьезные нарушения, то наказанием будет ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права на должность.

В декабря 2019 года Верховная Рада окончательно сказувала депутатскую неприкосновенность. Закон № 2237 поддержали 291 народный депутат. Официально норма закона начала действовать с 1 января 2020 года.

Теперь депутаты могут быть не только фигурантами уголовных дел, но и нести ответственность за преступления, совершение которых докажет суд.

Верховная Рада предусмотрела ряд особенностей начала и хода досудебного расследования, задержания и избрания меры пресечения. Все эти ходатайства обязательно должны согласовываться непосредственно с генеральным прокурором.