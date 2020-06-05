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Факты / Украина

В Украине пройдут масштабные военные учения в конце лета — Наев

В конце лета — начале осени Командование объединенных сил проведет масштабные учения, сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

После этих учений Командование объединенных сил сможет полностью осуществлять управление соответствующими группировками войск в ситуации, когда Украина будет нуждаться в защите во время вторжения врага или любых других локальных конфликтов.

Наев не исключил, что управление Операцией объединенных сил на востоке Украины перейдет Командованию объединенных сил.

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Новая структура ВСУ

Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины — орган военного управления стратегического уровня, созданный в рамках перехода ВСУ на стандарты и структуры НАТО.

— Переход органов управления командования ВСУ на J-структуры позволит не только улучшить систему управления, но и четко регламентировать, кто отвечает за планирование операций, кто за подготовку сил и средств, а кто за применение группировок Вооруженных Сил, — объяснил Наев.

Реформу ВСУ президент Украины Владимир Зеленский подписал 12 марта 2020 года.

Также Зеленский своими указами разделил должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба.

Кроме того, бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев был назначен командующим Объединенных сил ВСУ.

Источник: Укринформ

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