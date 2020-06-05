В Украину идет 30-градусная жара — можно ли снимать на улице маску

Украинцев ждет две хороших новости на следующей неделе — ослабление карантина и в Украину придет жаркая и солнечная погода.

В то же время в Министерстве здравоохранения объясняют, что жара не отменяет социальную дистанцию ​​и масочный режим в общественных местах.

— Стратегия, которую мы выбрали — это стратегия сдерживания, но это никоим образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции, — заявил министр Максим Степанов.

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Когда придет жара

Следующая неделя в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На Троицу в Украине ожидается +23°С +28°С, на юге и востоке местами до +30°С.

Маски в общественных местах

Согласно постановлению Кабмина №211 пребывания в общественных местах без средств защиты на лице запрещено.

Нарушителей могут оштрафовать на 17 тыс. грн, а в случае повторного задержания полицией — штраф удваивается.

В то же время юристы объясняют, что постановление — это не закон Украины и оно нарушает Конституцию.

— Улица, где по сути никого нет кроме вас — не является общественным местом. Поэтому носить маску там не обязательно. Постановление Кабмина неточная и противоречит Конституции в этом плане. Совсем другая ситуация — это когда вы без маски идете в магазин или другое заведение. Там правила прописаны четко, — пояснил Фактам ICTV юрист Валерий Иванов.

Жара и коронавирус

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что коронавирус не уйдет вследствие летней жары.

Людям нужно придерживаться мер по профилактике распространения инфекции, таких как социальное дистанцирование и масочный режим.

— Состояние окружающей среды — далеко не самый важный фактор, который нужно учитывать, прогнозируя распространение коронавируса. Он активно идет по всему миру при любых погодных условиях, — объяснили в ВОЗ.

Воздействие солнца или температуры выше +25°С не меняет способности к заражению Covid-19. Искусственно находиться под воздействием высоких температур нет смысла.

Маски в жару

Эксперты советуют носить медицинские маски и часто их менять. Под маской на лице конденсируется воздуха и лицо потеет. Поэтому лучше отдавать предпочтение маскам с натуральных и полусинтетических материалов.

Можно также носить марлевые маски. Они не парят, и их можно использовать несколько раз.

Отмена масочного режима

Если количество случаев коронавируса уменьшаться, тогда масочный режим может завершиться до конца лета.

Однако пока динамика заболеваемости не падает ниже показателя в 300 человек, заявлял заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 5 июня коронавирусом в Украине заразились 25 963 человека. Выздоровели за день еще 330 украинцев, в общем — 11 372 пациента.