Открытие границ ЕС: Кулеба назвал условие въезда для украинцев

Страны Европейского Союза откроют границы для украинских туристов после того, как в стране немного улучшится ситуация с коронавирусом.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами, которые могут быть интересны украинцам для летнего отдыха.

Кулеба подчеркнул, что во время принятия этими странами решений о допуске украинцев нет проблем с доверием к статистике коронавируса или к количеству тестов на Covid-19.

Он рассказал, что открытие границ зависит от количества больных коронавирусом в стране, поскольку в ЕС есть лимит того, сколько может быть инфицированных на 100 тыс. населения.

— Мы находимся очень близко к этому порогу. Незначительное улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт, — сказал Кулеба.

До 15 июня в ЕС действует запрет для въезда туристов из-за пределов Шенгенской зоны. После страны будут разрешать въезд для туристов из некоторых стран.

В Украине второй день подряд фиксируется значительный суточный прирост больных коронавирусом. 4 июня — 588 человек, а 5 июня — 553. До этого в стране наблюдалось снижение количества случаев.

По состоянию на 5 июня коронавирус в Украине зафиксирован у 25 963 человек.