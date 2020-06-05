Погода на Троицу в Украины 7 июня

На Троицу 7 июня в Украине будет жарко. Но в некоторых областях прогнозируют дожди, местами грозы.

В частности, дожди пройдут на западе, особенно в Карпатах. В то же время, температура воздуха составит до +25 °С.

В других регионах без осадков. Средняя температура +28°С, а на востоке местами и +30°С

В Киеве ожидается солнечная погода +28 °С.

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В центре ожидается жаркая и безоблачная погода, температура до +29°С.

На побережье Черного и Азовского моря тоже тепло: синоптики прогнозируют +29°С.

Погода на июнь

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне +22°С, что на градус выше традиционных многолетних значений. В то же время Украину будут накрывать дожди и грозы.

В середине июня ожидается потепление и низкая вероятность дождей. В большинстве областей будет до +24°С. Будут резкие изменения погоды и даже заморозки — от 0°С до +3°С в северных, западных и восточных областях, до -5°С мороза в Карпатах.