Коронавирус в Украине 6 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 6 июня 26 514 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 550 пациентов с Covid-19.

777 пациентов умерли, 15 из них за последние сутки;

11 812 человек выздоровели, из них 440 за последние сутки.

Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40 624 образцы — методом ИФА.

В общем заболели 1 903 детей и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1 590 детей и 4 067 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 7 982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.

Среди выздоровевших есть 2 781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений Covid-19.

Ситуация по регионам:

Винницкая обл. — 1 116 (721 выздоровели);

Волынская обл. — 1 037 (297 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 965 (484 выздоровели);

Донецкая обл. — 203 (121 выздоровели);

Житомирская обл. — 870 (500 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1 301 (568 выздоровели);

Запорожская обл. — 488 (286 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1 533 (916 выздоровели);

г. Киев — 3 375 (888 выздоровели);

Киевская обл. — 1 748 (533 выздоровели);

Кировоградская обл. — 546 (416 выздоровели);

Луганская обл. — 52 (43 выздоровели);

Львовская обл. — 2 053 (506 выздоровели);

Николаевская обл. — 307 (195 выздоровели);

Одесская обл. — 986 (368 выздоровели);

Полтавская обл. — 273 (255 выздоровели);

Ровенская обл. — 2 014 (1082 выздоровели);

Сумская обл. — 192 (158 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1 255 (977 выздоровели);

Харьковская обл. — 1 222 (491 выздоровел);

Херсонская обл. — 179 (165 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 509 (321 выздоровел);

Черкасская обл. — 448 (336 выздоровели);

Черновицкая обл. — 3585 (1108 выздоровели);

Черниговская обл. — 257 (77 выздоровели).

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Соблюдение самоизоляции в регионах:

Черновцы – 30,43%;

Ивано-Франковск — 16,79%;

Львов — 16,28%;

Ужгород — 15,39%;

Тернополь — 9,83%.

За прошедшие сутки, 5 июня, в Украине обнаружили 553 случая коронавируса. В то же время были положительные цифры относительно пациентов, которые побороли болезнь, таких есть 330.