Коронавирус в Украине 6 июня 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 6 июня 26 514 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 550 пациентов с Covid-19.
- 777 пациентов умерли, 15 из них за последние сутки;
- 11 812 человек выздоровели, из них 440 за последние сутки.
Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40 624 образцы — методом ИФА.
В общем заболели 1 903 детей и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1 590 детей и 4 067 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 7 982 человек, из них 313 детей и 949 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 301 человек, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Среди выздоровевших есть 2 781 медработник и 855 детей. 39 медиков умерли от осложнений Covid-19.
Ситуация по регионам:
- Винницкая обл. — 1 116 (721 выздоровели);
- Волынская обл. — 1 037 (297 выздоровели);
- Днепропетровская обл. — 965 (484 выздоровели);
- Донецкая обл. — 203 (121 выздоровели);
- Житомирская обл. — 870 (500 выздоровели);
- Закарпатская обл. — 1 301 (568 выздоровели);
- Запорожская обл. — 488 (286 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. — 1 533 (916 выздоровели);
- г. Киев — 3 375 (888 выздоровели);
- Киевская обл. — 1 748 (533 выздоровели);
- Кировоградская обл. — 546 (416 выздоровели);
- Луганская обл. — 52 (43 выздоровели);
- Львовская обл. — 2 053 (506 выздоровели);
- Николаевская обл. — 307 (195 выздоровели);
- Одесская обл. — 986 (368 выздоровели);
- Полтавская обл. — 273 (255 выздоровели);
- Ровенская обл. — 2 014 (1082 выздоровели);
- Сумская обл. — 192 (158 выздоровели);
- Тернопольская обл. — 1 255 (977 выздоровели);
- Харьковская обл. — 1 222 (491 выздоровел);
- Херсонская обл. — 179 (165 выздоровели);
- Хмельницкая обл. — 509 (321 выздоровел);
- Черкасская обл. — 448 (336 выздоровели);
- Черновицкая обл. — 3585 (1108 выздоровели);
- Черниговская обл. — 257 (77 выздоровели).
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Соблюдение самоизоляции в регионах:
- Черновцы – 30,43%;
- Ивано-Франковск — 16,79%;
- Львов — 16,28%;
- Ужгород — 15,39%;
- Тернополь — 9,83%.
За прошедшие сутки, 5 июня, в Украине обнаружили 553 случая коронавируса. В то же время были положительные цифры относительно пациентов, которые побороли болезнь, таких есть 330.