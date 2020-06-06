Карантин в Украине - растет количество больных и открытые границы

В Украине третий день подряд растет количество больных коронавирус — 550 случаев в сутки. Больше всего их зарегистрировали в Киеве, Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.

По состоянию на 6 июня 26 514 украинцев заразились коронавирусом. 777 пациентов умерли, 15 из них за последние сутки.

Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40624 образцы — методом ИФА.

В общем заболели 1 903 детей и 5 016 медиков.

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Коронавирус подтвержден в 135 военнослужащих ВСУ. Четыре случая зарегистрировано 6 июня.

Коронавирус в Киеве

В столице впервые с начала пандемии 25 человек попали в больницу с коронавирусом.

За сутки 83 новых случая, всего 3 375 больных.

Всего коронавирус преодолели 888 жителей столицы.

Хорошая новость для жителей микрорайона Троещина. С 8 июня возобновляется движение городской электрички до станции Почайна.

Карантин в регионах

В Житомирской области из-за роста уровня заболеваемости не будут смягчать противоэпидемические мероприятия.

Ограничения на въезд и выезд ввели в селе Горобовка Белопольского района Сумской области. Там всплеск заболеваемости Covid-19.

Смягчение карантина

Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать не стоит. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

— Во время оздоровления у нас происходит где-то около 80 вспышек кишечных инфекций. Детей завозят в инфекционные стационары, а там сейчас есть больные коронавирусом, — заявил Ляшко.

Открытые границы

С 1 июля Греция откроет границы для украинцев, если в стране не будет расти количество больных коронавирусом.

Жара и маски

В Министерстве здравоохранения объясняют, что жара не отменяет социальную дистанцию ​​и масочный режим в общественных местах.

Нарушителей в Украине могут оштрафовать на 17 тыс. грн, а в случае повторного задержания полицией — штраф удваивается.

Эксперты советуют носить медицинские маски и часто их менять. Под маской на лице конденсируется воздуха и лицо потеет. Поэтому лучше отдавать предпочтение маскам с натуральных и полусинтетических материалов.