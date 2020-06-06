PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Склонен к суициду: “минера” моста Метро в Киеве перевели в психбольницу

Мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве экстренно изменили меру пресечения. Виталия Ткаленко перевели в психбольницу.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что после первого решения суда его направили в СИЗО, но там его осмотрел фельдшер и обнаружил склонность к самоубийству. Затем врачи еще раз его осмотрели.

— Решили перевести мужчину в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе в Киевской области, — отметила пресс-секретарь.

Читайте: Хаотические требования и переговоры с психологом — что известно о “минере” моста Метро

1 июня в Киеве “заминировали” мост Метро, полиция получила информацию около 14.00.

Правоохранители сразу отреагировали на сообщение. В 15.20 стало известно о мужчине, который стоял на мосту с пакетом, от которого тянулся провод, и угрожал взорвать мост. Четкого мотива у “минера” не было.

Полиция задержала мужчину. Оказалось, что у него не было взрывчатки, а в пакете была обычная земля. Позже стало известно, что мужчина имеет проблемы с психикой.

Источник: РБК-Украина

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх