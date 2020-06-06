Мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве экстренно изменили меру пресечения. Виталия Ткаленко перевели в психбольницу.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что после первого решения суда его направили в СИЗО, но там его осмотрел фельдшер и обнаружил склонность к самоубийству. Затем врачи еще раз его осмотрели.

— Решили перевести мужчину в специализированную психиатрическую больницу в Глевахе в Киевской области, — отметила пресс-секретарь.

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1 июня в Киеве “заминировали” мост Метро, полиция получила информацию около 14.00.

Правоохранители сразу отреагировали на сообщение. В 15.20 стало известно о мужчине, который стоял на мосту с пакетом, от которого тянулся провод, и угрожал взорвать мост. Четкого мотива у “минера” не было.

Полиция задержала мужчину. Оказалось, что у него не было взрывчатки, а в пакете была обычная земля. Позже стало известно, что мужчина имеет проблемы с психикой.