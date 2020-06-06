По состоянию на 6 июня в Вооруженных силах Украины 135 человек болеют коронавирусом, за последние сутки медики обнаружили еще четыре случая инфицирования.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкая форма заболевания.

В командовании Медицинских сил отмечают, что сейчас на изоляции находятся 626 человек. За период пандемии выздоровели 142 военнослужащих. Четыре случая оказались летальными.

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Коронавирус в Украине

Сейчас в Украине выявлено 26 514 случаев инфицирования коронавирусом, 550 из них подтвердили на протяжении последних суток.

777 пациентов умерли, 15 из них за последние сутки;

15 из них за последние сутки; 11 812 человек выздоровели, из них 440 за последние сутки.

В общем заболели 1 903 ребенка и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1 590 детей и 4 067 медработников.

Всего на лечении находятся 13 925 пациентов.

Источник: Медицинские силы ВС