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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский доволен работой министра Степанова

Президент Владимир Зеленский доволен работой министра здравоохранения Максима Степанова.

В Минздраве не могут взяться за структурные изменения из-за ситуации с коронавирусом.

— Так как все занимаются коронавирусом и ничем другим — у людей нет времени представить свою концепцию, хотя там все готово. Мы ждем одну или две недели. За две недели они должны презентовать всю модель, о которой мы говорили, все шаги, они собираются делать и когда, — говорит президент.

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На вопрос о закупке медицинских костюмов по завышенным ценам президент сказал, что с ситуацией не знаком.

— Я уверен, что мы можем об этом поговорить. Только давайте увидим тогда качество производителя и прочее. Степанов не мог этого сделать, — заявил Зеленский.

Костюмы для медиков

Речь идет о партии медицинского оборудования, которое закупили в Китае в конце апреля.

Защитные костюмы должны были привезти к 1 мая. Но Государственная таможенная служба Китая ввели ограничения на экспорт костюмов и средств защиты, поэтому поставка задержалась.

Народные депутаты обвинили Минздрав в закупке средств индивидуальной защиты для врачей по цене 488 грн за одноразовый костюм. При том, что украинские производители могли поставлять костюмы по 245 грн за штуку.

Источник: Украинская правда

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