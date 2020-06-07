По состоянию на утро 7 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 999 человек, а за прошедшие сутки — еще у 485. Это уже третий день подряд, когда суточный показатель падает.
Всего умерло 788 человек, а за сутки — 11 человек. В то же время полностью вылечились от коронавируса 12 054 пациентов — 242 за сутки.
Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70+ лет — 9%
Распространение по областям:
- Винницкая обл. — 1136 (721 выздоровели)
- Волынская обл. — 1052 (299 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 971 (532 выздоровели)
- Донецкая обл. — 231 (121 выздоровели)
- Житомирская обл. — 881 (500 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 1322 (568 выздоровели)
- Запорожская обл. — 495 (286 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1562 (947 выздоровели)
- г. Киев — 3418 (888 выздоровели)
- Киевская обл. — 1784 (558 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 553 (416 выздоровели)
- Луганская обл. — 54 (43 выздоровели)
- Львовская обл. — 2121 (521 выздоровел)
- Николаевская обл. — 309 (195 выздоровели)
- Одесская обл. — 996 (372 выздоровели)
- Полтавская обл. — 274 (255 выздоровели)
- Ровенская обл. — 2046 (1088 выздоровели)
- Сумская обл. — 193 (158 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1275 (984 выздоровели)
- Харьковская обл. — 1251 (545 выздоровел)
- Херсонская обл. — 179 (172 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 518 (337 выздоровели)
- Черкасская обл. — 460 (343 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 3639 (1124 выздоровели)
- Черниговская обл. — 279 (81 выздоровели).
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Всего в Украине 424 046 образцов исследовано методом ПЦР и 43 444 образцы — методом ИФА.
В общем заболели 1 932 детей и 5 050 медиков. На амбулаторном лечении находятся 18 908 пациентов, из них 1616 детей и 4 088 медработников.
Всего нуждались в госпитализации 8 091 человек, из них 316 детей и 962 медика.
В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
Среди тех, кто выздоровел, есть 2 836 медработников и 876 детей. 39 медиков умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Черновцы — 20.35%
- Ивано-Франковск — 16.79%
- Львов — 16.28%
- Ужгород — 15.39%
- Тернополь — 9.83%.
Для сравнения, по состоянию на 6 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 514 человек, а за сутки — у 550 Таким образом страна занимает 35 место в рейтинге наибольшего количества больных Covid-19 в мире.