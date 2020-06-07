Карантин в Украине: что происходит 7 июня

7 июня в Украине зафиксировали 485 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших возросло до 26 999.

Из них 788 человек умерли, 12 054 пациентов выздоровели.

Наибольшее количество больных зафиксировали в трех областях — Черновицкой (3639), Львовской (2121) и Ровенской (2046).

В Киеве за все время обнаружили 3 418 случаев коронавируса: за минувшие сутки было инфицировано еще 43 человека, среди которых — пятимесячный младенец.

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Также 7 июня стало известно о первой смерти от коронавируса в Житомире. 69-летняя женщина имела много сопутствующих заболеваний, некоторое время была на аппарате ИВЛ.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что война с коронавирусом еще не выиграна, а статистика заражений указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

В Вооруженных силах Украины заболеваемость коронавирусом продолжает расти, за прошедшие сутки подтверждено шесть новых случаев инфекции. Всего в ВСУ уже 143 человека выздоровело, а 4 — умерли.

Готовность регионов к ослаблению карантина

По состоянию на 7 июня к дальнейшему ослаблению противоэпидемических мероприятий в Украине не готовы:

Волынская область;

Львовская область;

Ровенская область;

Черновицкая область;

город Киев.

Главной причиной является несоответствие всем необходимым критериям, установленным Министерством здравоохранения.

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