Коронавирус в Киеве: количество больных на 7 июня

За минувшие сутки в Киеве было инфицировано еще 43 человека. Среди них — 1 медик. Умерли от коронавируса два человека.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Сейчас в столице уже 3 418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели:

24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет;

16 мужчин от 22 до 82 лет;

2 девочки, которым по 4 года и пятимесячный мальчик.

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В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в Шевченковском районе — 9, в Святошинском — 7 и в Соломенском районе — 6 новых случаев.

Для сравнения, по состоянию на 6 июня в Киеве зафиксировали 3 375 случаев коронавируса.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 июня 26 999 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 485 пациентов с Covid-19.

В общем заболели 1 932 ребенка и 5 050 медиков. На амбулаторном лечении 18 908 пациентов, из них 1 616 детей и 4 088 медработников.

Всего нуждались в госпитализации 8 091 человек, из них 316 детей и 962 медика.