Войну с коронавирусом еще не выиграно, а статистика заражений указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

— Важно не путать смягчение с полной отменой карантинных мер, потому что эту войну с Covid-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней свидетельствует, что количество заболеваний более 500 человек в сутки.

Однако, по словам Степанова, эпидемия снова набирает обороты не только в Украине. Так, в Германии уровень передачи коронавируса превысил критические значения за последние несколько дней, а Китай также объявил о вероятности новой вспышки.

Читайте: В Украине могут ужесточить карантин — Минздрав

Глава министерства подчеркнул важность соблюдения карантинных ограничений, в частности, использование масок и соблюдение дистанции.

По состоянию на 9.00 7 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 999 человек, а за сутки — у 485. Уже третий день подряд суточное количество больных идет на спад после резкого роста.