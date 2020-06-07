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Факты / Украина

Войну с Covid-19 мы еще не выиграли: Степанов об опасности второй волны в Украине

Войну с коронавирусом еще не выиграно, а статистика заражений указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного брифинга.

— Важно не путать смягчение с полной отменой карантинных мер, потому что эту войну с Covid-19 мы еще не выиграли. Вы видите, что статистика последних дней свидетельствует, что количество заболеваний более 500 человек в сутки.

Однако, по словам Степанова, эпидемия снова набирает обороты не только в Украине. Так, в Германии уровень передачи коронавируса превысил критические значения за последние несколько дней, а Китай также объявил о вероятности новой вспышки.

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Глава министерства подчеркнул важность соблюдения карантинных ограничений, в частности, использование масок и соблюдение дистанции.

По состоянию на 9.00 7 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 999 человек, а за сутки — у 485. Уже третий день подряд суточное количество больных идет на спад после резкого роста.

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