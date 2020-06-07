Троица 2020 года приходится на 7 июня. В этот день Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником.

— Дорогие украинцы, хочу поздравить всех нас с днем ​​Святой Троицы. Каждый будет отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, будет украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет отмечать память родных, которых уже нет.

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Самое главное в этот день, по словам Зеленского, не ссориться и не держать ни на кого зла.

— Что бы кто не делал в этот светлый день, верю — все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать. Думаю, никто не будет против, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы. Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше, — написал Владимир Зеленский.

Отметим, День Святой Троицы привязан к Пасхе, поэтому не имеет постоянной даты. Праздник припадает на 50-й день после Светлого Христова Воскресения.

Считается, что в этот день Иисус наделил своих последователей даром говорить на разных языках.