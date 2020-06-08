8 июня коронавирус в Украине обнаружили у 27 462 человек. За минувшие сутки добавилось 463 пациента. Суточный показатель новых случаев продолжает падать.
Всего умерло 797 человек, а за сутки — девять человек. В то же время полностью вылечились от коронавируса 12 195 пациентов — 141 за сутки.
Среди больных — 59% женщин и 41% мужчин.
Подтвержденные случаи по возрасту:
- 0-17 лет — 7%
- 18-29 лет — 11%
- 30-49 лет — 35%
- 50-69 лет — 37%
- 70+ лет — 9%
Всего в Украине проведено 431 085 исследований ПЦР и 44 516 исследований ИФА.
На амбулаторном лечении находятся 19 278 пациентов, из них 1 645 детей и 4 124 медика. Всего были госпитализированы 8 183 человека, из них 319 детей и 977 медиков.
Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.
За все время вылечились 2 857 медработников и 885 детей.
Распространение по областям:
- Винницкая обл. — 1 136 (+14)
- Волынская обл. — 1 052 (+27)
- Днепропетровская обл. — 971 (+0)
- Донецкая обл. — 231 (+72)
- Житомирская обл. — 881 (+16)
- Закарпатская обл. — 1 322 (+64)
- Запорожская обл. — 495 (+0)
- Ивано-Франковская обл. — 1 562 (+20)
- г. Киев — 3418 (+72)
- Киевская обл. — 1 784 (+28)
- Кировоградская обл. — 553 (+6)
- Луганская обл. — 54 (+0)
- Львовская обл. — 2 121 (+41)
- Николаевская обл. — 309 (+0)
- Одесская обл. — 996 (+6)
- Полтавская обл. — 274 (+0)
- Ровенская обл. — 2 046 (+25)
- Сумская обл. — 193 (+0)
- Тернопольская обл. — 1 275 (+19)
- Харьковская обл. — 1 251 (+36)
- Херсонская обл. — 179 (+0)
- Хмельницкая обл. — 518 (+0)
- Черкасская обл. — 460 (+9)
- Черновицкая обл. — 3 639 (+59)
- Черниговская обл. — 279 (+20).
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Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве — 72 случая.
Также большой прирост пациентов с коронавирусом в Закарпатской и Черновицкой областях — 64 и 59 соответственно.
Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:
- Черновцы — 20,35%
- Ивано-Франковск — 16,79%
- Львов — 16,28%
- Ужгород — 15,39%
- Тернополь — 9,83%.
По состоянию на 7 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 999 человек, а за сутки — у 485. За день умерли 11 человек и 242 вылечились.
Таким образом страна находится на 35 месте в рейтинге с наибольшим количеством больных Covid-19 в мире.