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Факты / Украина

463 новых случая Covid-19: количество больных в Украине превысило 27 тыс.

8 июня коронавирус в Украине обнаружили у 27 462 человек. За минувшие сутки добавилось 463 пациента. Суточный показатель новых случаев продолжает падать.

Всего умерло 797 человек, а за сутки — девять человек. В то же время полностью вылечились от коронавируса 12 195 пациентов — 141 за сутки.

Среди больных — 59% женщин и 41% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

  • 0-17 лет — 7%
  • 18-29 лет — 11%
  • 30-49 лет — 35%
  • 50-69 лет — 37%
  • 70+ лет — 9%

Всего в Украине проведено 431 085 исследований ПЦР и 44 516 исследований ИФА.

На амбулаторном лечении находятся 19 278 пациентов, из них 1 645 детей и 4 124 медика. Всего были госпитализированы 8 183 человека, из них 319 детей и 977 медиков.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

За все время вылечились 2 857 медработников и 885 детей.

Распространение по областям:

  • Винницкая обл. — 1 136 (+14)
  • Волынская обл. — 1 052 (+27)
  • Днепропетровская обл. — 971 (+0)
  • Донецкая обл. — 231 (+72)
  • Житомирская обл. — 881 (+16)
  • Закарпатская обл. — 1 322 (+64)
  • Запорожская обл. — 495 (+0)
  • Ивано-Франковская обл. — 1 562 (+20)
  • г. Киев — 3418 (+72)
  • Киевская обл. — 1 784 (+28)
  • Кировоградская обл. — 553 (+6)
  • Луганская обл. — 54 (+0)
  • Львовская обл. — 2 121 (+41)
  • Николаевская обл. — 309 (+0)
  • Одесская обл. — 996 (+6)
  • Полтавская обл. — 274 (+0)
  • Ровенская обл. — 2 046 (+25)
  • Сумская обл. — 193 (+0)
  • Тернопольская обл. — 1 275 (+19)
  • Харьковская обл. — 1 251 (+36)
  • Херсонская обл. — 179 (+0)
  • Хмельницкая обл. — 518 (+0)
  • Черкасская обл. — 460 (+9)
  • Черновицкая обл. — 3 639 (+59)
  • Черниговская обл. — 279 (+20).

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве — 72 случая.

Также большой прирост пациентов с коронавирусом в Закарпатской и Черновицкой областях — 64 и 59 соответственно.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

  • Черновцы — 20,35%
  • Ивано-Франковск — 16,79%
  • Львов — 16,28%
  • Ужгород — 15,39%
  • Тернополь — 9,83%.

По состоянию на 7 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 999 человек, а за сутки — у 485. За день умерли 11 человек и 242 вылечились.

Таким образом страна находится на 35 месте в рейтинге с наибольшим количеством больных Covid-19 в мире.

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