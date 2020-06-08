8 июня коронавирус в Украине обнаружили у 27 462 человек. За минувшие сутки добавилось 463 пациента. Суточный показатель новых случаев продолжает падать.

Всего умерло 797 человек, а за сутки — девять человек. В то же время полностью вылечились от коронавируса 12 195 пациентов — 141 за сутки.

Среди больных — 59% женщин и 41% мужчин.

Подтвержденные случаи по возрасту:

0-17 лет — 7%

18-29 лет — 11%

30-49 лет — 35%

50-69 лет — 37%

70+ лет — 9%

Всего в Украине проведено 431 085 исследований ПЦР и 44 516 исследований ИФА.

На амбулаторном лечении находятся 19 278 пациентов, из них 1 645 детей и 4 124 медика. Всего были госпитализированы 8 183 человека, из них 319 детей и 977 медиков.

Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 304 человека, в том числе один ребенок и 29 медиков.

За все время вылечились 2 857 медработников и 885 детей.

Распространение по областям:

Винницкая обл. — 1 136 (+14)

Волынская обл. — 1 052 (+27)

Днепропетровская обл. — 971 (+0)

Донецкая обл. — 231 (+72)

Житомирская обл. — 881 (+16)

Закарпатская обл. — 1 322 (+64)

Запорожская обл. — 495 (+0)

Ивано-Франковская обл. — 1 562 (+20)

г. Киев — 3418 (+72)

Киевская обл. — 1 784 (+28)

Кировоградская обл. — 553 (+6)

Луганская обл. — 54 (+0)

Львовская обл. — 2 121 (+41)

Николаевская обл. — 309 (+0)

Одесская обл. — 996 (+6)

Полтавская обл. — 274 (+0)

Ровенская обл. — 2 046 (+25)

Сумская обл. — 193 (+0)

Тернопольская обл. — 1 275 (+19)

Харьковская обл. — 1 251 (+36)

Херсонская обл. — 179 (+0)

Хмельницкая обл. — 518 (+0)

Черкасская обл. — 460 (+9)

Черновицкая обл. — 3 639 (+59)

Черниговская обл. — 279 (+20).

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Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве — 72 случая.

Также большой прирост пациентов с коронавирусом в Закарпатской и Черновицкой областях — 64 и 59 соответственно.

Города, в которых больше всего придерживаются самоизоляции:

Черновцы — 20,35%

Ивано-Франковск — 16,79%

Львов — 16,28%

Ужгород — 15,39%

Тернополь — 9,83%.

По состоянию на 7 июня коронавирус в Украине обнаружили у 26 999 человек, а за сутки — у 485. За день умерли 11 человек и 242 вылечились.

Таким образом страна находится на 35 месте в рейтинге с наибольшим количеством больных Covid-19 в мире.