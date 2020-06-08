По состоянию на 8 июня в Киеве зафиксировали 3 490 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 72 человека заболели Covid-19, среди них — 6 медиков.

За период пандемии в столице 77 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет;

25 мужчин от 21 до 71 года;

2 девочки в возрасте 1 и 9 лет;

3 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 457 больных;

Шевченковский район — 245 больных;

Соломенский район — 321 больной;

Днепровский район — 358 больных;

Святошинский район — 274 больных;

Деснянский район — 406 больных;

Подольский район — 230 больных;

Голосеевский район — 270 больных;

Оболонский район — 268 больных;

Дарницкий район — 661 больной.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.