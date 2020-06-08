По состоянию на 8 июня в Киеве зафиксировали 3 490 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 72 человека заболели Covid-19, среди них — 6 медиков.
За период пандемии в столице 77 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет;
- 25 мужчин от 21 до 71 года;
- 2 девочки в возрасте 1 и 9 лет;
- 3 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 457 больных;
- Шевченковский район — 245 больных;
- Соломенский район — 321 больной;
- Днепровский район — 358 больных;
- Святошинский район — 274 больных;
- Деснянский район — 406 больных;
- Подольский район — 230 больных;
- Голосеевский район — 270 больных;
- Оболонский район — 268 больных;
- Дарницкий район — 661 больной.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.
Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.