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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 8 июня в Киеве зафиксировали 3 490 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 72 человека заболели Covid-19, среди них — 6 медиков.

За период пандемии в столице 77 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

  • 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет;
  • 25 мужчин от 21 до 71 года;
  • 2 девочки в возрасте 1 и 9 лет;
  • 3 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 457 больных;
  • Шевченковский район — 245 больных;
  • Соломенский район — 321 больной;
  • Днепровский район — 358 больных;
  • Святошинский район — 274 больных;
  • Деснянский район — 406 больных;
  • Подольский район — 230 больных;
  • Голосеевский район — 270 больных;
  • Оболонский район — 268 больных;
  • Дарницкий район — 661 больной.

коронавирус в киеве 8 июня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

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Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.

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