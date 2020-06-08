Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая и Черниговская области не отвечают требованию Минздрава относительно количества новых случаев заболевания за последние семь дней.

Согласно норме этот показатель не должен превышать 12 человек на 100 тыс. населения.

Исходя из этих данных, указанные области не могут перейти к ослаблению карантина.

Ивано-Франковская, Киевская и Тернопольская области находятся на граничном пороге к критической отметке.

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Все украинские области отвечают требованиям по количеству мест в больницах — их должно быть не меньше 50%.

Также все регионы соответствуют норме охвата тестированиий (более 12 тестов на 100 тыс. человек, — Ред.).

8 июня в Киеве было инфицировано 72 человека. Всего в столице уже 3 490 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Общее количество инфицированных Covid-19 составляет 27 462 человека.

Суточный показатель по Украине новых случаев продолжает падать после резкого скачка на минувшей неделе, но в некоторых регионах он остается стабильно высоким. В частности, в Киеве, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.