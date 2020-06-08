Украинцы массово не соблюдают ограничительные меры из-за коронавируса, а количество заражений растет.

Беспокойство относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине выразили представители Кабинета Министров во время совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны лидер государства подчеркнул важность дальнейшего напоминания гражданам о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования и масочного режима.

— Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки, — сказал Зеленский.

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Празднование Троицы во время карантина

Троица в Украине в условиях ограничительных мер прошла спокойно, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Правоохранители отчитались, что около 200 тыс. верующих решили прийти в церкви 7 июня.

Священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, подчеркнул Клименко.

Статистика заражений сегодня

8 июня коронавирус в Украине обнаружили у 27 462 человек. За минувшие сутки статистику пополнили 463 пациента с Covid-19.

За все время эпидемии в стране умерло уже 797 человек, а за сутки зафиксировано девять летальных случаев. Полностью излечились от коронавируса 12 195 пациентов — 141 за сутки.

Среди больных — 59% женщин и 41% мужчин.